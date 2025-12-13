Під час нічної атаки росіян ЗАЕС знову працювала на генераторах, - "Укренерго"

Під час російської атаки у ніч на 13 грудня Запорізька атомна електростанція понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередач.

Як передає РБК-Україна , про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

"Сьогодні під час нічної атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах. Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України", - повідомив Зайченко.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки були вчергове пошкоджені лінії електропередач, що забезпечують живлення станції.

Глава "Укренерго" наголосив, що такі інциденти несуть небезпеку для всієї Європи. Зайченко нагадав, що ЗАЕС отримує з української енергосистеми електрику для власних потреб - зокрема, для охолодження ядерних реакторів.

"Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації", - пояснив Зайченко.