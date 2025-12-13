Во время ночной атаки россиян ЗАЭС снова работала на генераторах, - "Укрэнерго"

Во время российской атаки в ночь на 13 декабря Запорожская атомная электростанция более часа была отключена от украинской энергосистемы из-за повреждения линий электропередач.

Как передает РБК-Украина , об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Сегодня во время ночной атаки Запорожская АЭС более часа работала на дизельных генераторах. Только после окончания тревоги мы имели возможность запитать атомную электростанцию от энергосистемы Украины", - сообщил Зайченко.

По его словам, во время сегодняшней атаки были в очередной раз повреждены линии электропередач, обеспечивающие питание станции.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что такие инциденты несут опасность для всей Европы. Зайченко напомнил, что ЗАЭС получает из украинской энергосистемы электричество для собственных нужд - в частности, для охлаждения ядерных реакторов.

"Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации", - пояснил Зайченко.