Під час нічної атаки РФ дрон залетів у Румунію, НАТО підіймало F-16 та Eurofighter

Під час нічної комбінованої атаки росіян на Україну один безпілотник на 8 км залетів на територію Румунії, через що у повітря підіймали літаки F-16 та Eurofighter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Румунії.
Зазначається, що два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon з авіабази "Михайло Когелнічану" вилітали в ніч з 18 на 19 листопада о 00:25 для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною після атак РФ в районі Румунії.
"О 00:20 було відправлено повідомлення Ro-Alert, і протягом кількох хвилин було зафіксовано сигнал безпілотника, який проник приблизно на 8 км у національний повітряний простір (Румунії – ред.) від Вилкова у напрямку та Кілії, де він зник з радарів", - йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.
Також відомо, що безпілотник періодично з'являвся на радарах приблизно 12 хвилин. Винищувачі Eurofighter приземлилися о 01:50, а винищувачі F-16 ВПС Румунії повернулися на базу в Кимпія-Турзій близько 02:30. Групи фахівців готові розпочати польові пошуки безпілотника.
Раніше повідомлялось, що Польща піднімала в небо авіацію у зв'язку з атаками РФ на західні регіони України.
Також зазначимо, що під час комбінованого ракетного удару по Україні в ніч на 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Там пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків, триває рятувальна операція.
Війська РФ атакували енергетику на Івано-Франківщині, є поранені внаслідок російських ударів. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа є й на Львівщині, де вночі також пролунали вибухи.
В Харкові після нічної російської атаки 19 листопада станом на ранок вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.