ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Під час атаки РФ постраждав будинок мера Дніпра Філатова: що відомо (фото)

24.03.2026
2 хв
Один із уламків залетів просто в кабінет
Ірина Костенко
Будинок Бориса Філатова постраждав від атаки росіян (фото: Getty Images)

У результаті чергової ворожої атаки по Дніпру 24 березня постраждав будинок мера Бориса Філатова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста у Facebook.

Читайте також: Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені

Що саме розповів Філатов

"Моя черга - 2", - написав мер міста близько опівдня 24 березня.

Він нагадав, що "ворог знову обстріляв Дніпро", а фото наслідків вже "всі бачили".

"Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку", - повідомив Філатов.

Під час атаки РФ постраждав будинок мера Дніпра Філатова: що відомо (фото)Будинок Філатова постраждав від ворожої атаки (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

Уточнюється, що він пробив ролети та скло.

"Безумовно, на відшкодування збитків подавати не буду", - констатував очільник міста.

Під час атаки РФ постраждав будинок мера Дніпра Філатова: що відомо (фото)Публікація Філатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

Він додав, що "всі комунальні служби працюють на ліквідації наслідків".

Насамкінець Філатов подякував "рятувальникам, поліції, лікарям, військовій адміністрації та всім, всім, всім нашим людям".

Варто зазначити також, що наприкінці лютого поточного року збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера Дніпра.

Тоді Філатов визнав, що "ситуацію врятувала звичайна товста підпірна стінка".

Що відомо про чергову ворожу атаку

В ніч на 24 березня російські війська здійснили черговий масований удар по Україні - з використанням безпілотників та ракет різних типів.

В цілому радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 390 цілей - 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Про особливості та цілі нічної атаки РФ розповів згодом начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також, кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська область Борис Філатов обстріл Дніпра Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Аналітика
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади