Во время атаки РФ пострадал дом мэра Днепра Филатова: что известно (фото)

В результате очередной вражеской атаки по Днепру 24 марта пострадал дом мэра Бориса Филатова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города в Facebook.

Что именно рассказал Филатов

"Моя очередь - 2", - написал мэр города около полудня 24 марта.

Он напомнил, что "враг снова обстрелял Днепр", а фото последствий уже "все видели".

"На этот раз осколок залетел мне прямо в кабинет моего дома", - сообщил Филатов.

Дом Филатова пострадал от вражеской атаки (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

Уточняется, что он пробил роллеты и стекла.

"Безусловно, на возмещение убытков подавать не буду", - констатировал глава города.

Публикация Филатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

Он добавил, что "все коммунальные службы работают на ликвидации последствий".

В завершение Филатов поблагодарил "спасателей, полицию, врачей, военную администрацию и всех, всех, всех, всех наших людей".

Стоит отметить также, что в конце февраля текущего года сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра.

Тогда Филатов признал, что "ситуацию спасла обычная толстая подпорная стенка".

Что известно об очередной вражеской атаке

В ночь на 24 марта российские войска совершили очередной массированный удар по Украине - с использованием беспилотников и ракет различных типов.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 426 средств воздушного нападения.