Во время атаки РФ пострадал дом мэра Днепра Филатова: что известно (фото)
В результате очередной вражеской атаки по Днепру 24 марта пострадал дом мэра Бориса Филатова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города в Facebook.
Что именно рассказал Филатов
"Моя очередь - 2", - написал мэр города около полудня 24 марта.
Он напомнил, что "враг снова обстрелял Днепр", а фото последствий уже "все видели".
"На этот раз осколок залетел мне прямо в кабинет моего дома", - сообщил Филатов.
Дом Филатова пострадал от вражеской атаки (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)
Уточняется, что он пробил роллеты и стекла.
"Безусловно, на возмещение убытков подавать не буду", - констатировал глава города.
Публикация Филатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)
Он добавил, что "все коммунальные службы работают на ликвидации последствий".
В завершение Филатов поблагодарил "спасателей, полицию, врачей, военную администрацию и всех, всех, всех, всех наших людей".
Стоит отметить также, что в конце февраля текущего года сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра.
Тогда Филатов признал, что "ситуацию спасла обычная толстая подпорная стенка".
Что известно об очередной вражеской атаке
В ночь на 24 марта российские войска совершили очередной массированный удар по Украине - с использованием беспилотников и ракет различных типов.
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 426 средств воздушного нападения.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.
Об особенностях и целях ночной атаки РФ рассказал позже начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
