Під Бєлгородом був "приліт" по складу боєприпасів, прогриміли вибухи (відео)
У Бєлгородській області РФ стався вибух на складі боєприпасів із подальшою детонацією, унаслідок чого зафіксовано значні руйнування житлових та адміністративних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Бєлгородський Осведомитель".
У районі села Біловське Бєлгородського округу стався вибух на складі боєприпасів, після якого послідувала вторинна детонація.
Очевидці повідомляють про потужний вибуховий викид і густий дим, який піднявся над територією об'єкта.
Пошкодження житлової забудови
Унаслідок інциденту постраждали житлові будинки: пошкоджено три багатоквартирні будівлі та понад двадцять приватних домоволодінь.
У будівель вибито вікна, порушено цілісність покрівлі, фасадів і вхідних груп. Також зафіксовано пошкодження однієї адміністративної будівлі.
Повідомлення про можливий вміст складу
За непідтвердженою інформацією, на території об'єкта могли зберігатися ракети для комплексів С-400 або "Іскандер". Офіційного підтвердження цим даним наразі немає, інформація уточнюється.
Нагадаємо, що в ніч на 8 червня в Новоросійську атакували перевалочну нафтобазу "Грушева", що входить до складу морського терміналу "Шесхаріс", після чого на території об'єкта виникла велика пожежа.
Підприємство є частиною системи АТ "Чорномортранснафта" ("Транснефть") і вважається одним із найбільших нафтосховищ на Кавказі.
Також, у ніч на 8 червня в окупованому Маріуполі було зафіксовано численні вибухи, які чули в різних районах міста. За повідомленнями, найактивніші епізоди припали на район Драматичного театру, Лівобережну частину і портову зону, де також відмічалась робота засобів протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп окупаційних сил.
Нагадуємо, що 6 червня на території Росії зафіксували чергову атаку невідомих безпілотників, унаслідок якої в одному з міст спалахнула пожежа на нафтобазі. За повідомленнями з місцевих пабліків, попередження про загрозу застосування дронів у Краснодарському краї з'явилося ще вночі, а вранці в спільнотах Усть-Лабинська почали публікувати рекомендації для жителів щодо дій у разі можливої атаки безпілотників.