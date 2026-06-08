Під Бєлгородом був "приліт" по складу боєприпасів, прогриміли вибухи (відео)

У Бєлгородській області РФ стався вибух на складі боєприпасів із подальшою детонацією, унаслідок чого зафіксовано значні руйнування житлових та адміністративних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Бєлгородський Осведомитель".

У районі села Біловське Бєлгородського округу стався вибух на складі боєприпасів, після якого послідувала вторинна детонація.

Очевидці повідомляють про потужний вибуховий викид і густий дим, який піднявся над територією об'єкта.

Пошкодження житлової забудови

Унаслідок інциденту постраждали житлові будинки: пошкоджено три багатоквартирні будівлі та понад двадцять приватних домоволодінь.

У будівель вибито вікна, порушено цілісність покрівлі, фасадів і вхідних груп. Також зафіксовано пошкодження однієї адміністративної будівлі.

Повідомлення про можливий вміст складу

За непідтвердженою інформацією, на території об'єкта могли зберігатися ракети для комплексів С-400 або "Іскандер". Офіційного підтвердження цим даним наразі немає, інформація уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 8 червня в Новоросійську атакували перевалочну нафтобазу "Грушева", що входить до складу морського терміналу "Шесхаріс", після чого на території об'єкта виникла велика пожежа.

Підприємство є частиною системи АТ "Чорномортранснафта" ("Транснефть") і вважається одним із найбільших нафтосховищ на Кавказі.

Також, у ніч на 8 червня в окупованому Маріуполі було зафіксовано численні вибухи, які чули в різних районах міста. За повідомленнями, найактивніші епізоди припали на район Драматичного театру, Лівобережну частину і портову зону, де також відмічалась робота засобів протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп окупаційних сил.