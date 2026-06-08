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Под Белгородом был "прилет" по складу боеприпасов, прогремели взрывы (видео)

19:25 08.06.2026 Пн
2 мин
Очевидцы успели заснять видео, которое быстро растпространилось в сети
aimg Анастасия Никончук
Под Белгородом был "прилет" по складу боеприпасов, прогремели взрывы (видео) Фото: МЧС РФ (GettyImages)
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В Белгородской области РФ произошел взрыв на складе боеприпасов с последующей детонацией, в результате чего зафиксированы значительные разрушения жилых и административных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Белгородский Осведомитель".

В районе села Беловское Белгородского округа произошел взрыв на складе боеприпасов, после которого последовала вторичная детонация.

Очевидцы сообщают о мощном взрывном выбросе и густом дыме, который поднялся над территорией объекта.

Повреждения жилой застройки

В результате инцидента пострадали жилые дома: повреждены три многоквартирных здания и более двадцати частных домовладений.

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У строений выбиты окна, нарушена целостность кровли, фасадов и входных групп. Также зафиксированы повреждения одного административного здания.

Сообщения о возможном содержимом склада

По неподтвержденной информации, на территории объекта могли храниться ракеты для комплексов С-400 или "Искандер". Официального подтверждения этим данным на данный момент нет, информация уточняется.

Напомним, что в ночь на 8 июня в Новороссийске была атакована перевалочная нефтебаза "Грушевая", входящая в состав морского терминала "Шесхарис", после чего на территории объекта возник крупный пожар.

Предприятие является частью системы АО "Черномортранснефть" ("Транснефть") и считается одним из крупнейших нефтехранилищ на Кавказе.

Также, в ночь на 8 июня в оккупированном Мариуполе были зафиксированы множественные взрывы, которые слышали в разных районах города. По сообщениям, наиболее активные эпизоды пришлись на район Драматического театра, Левобережную часть и портовую зону, где также отмечалась работа средств противовоздушной обороны и мобильных огневых групп оккупационных сил.

Напоминаем, что 6 июня на территории России зафиксировали очередную атаку неизвестных беспилотников, в результате которой в одном из городов вспыхнул пожар на нефтебазе. По сообщениям из местных пабликов, предупреждение об угрозе применения дронов в Краснодарском крае появилось еще ночью, а к утру в сообществах Усть-Лабинска начали публиковать рекомендации для жителей о действиях при возможной атаке беспилотников.

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