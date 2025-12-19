Під атакою мости - на кордоні затримки. Чому РФ б'є по Маяках Одеської області

Атака на мости

14 грудня російські військові атакували міст у Затоці - на нього спрямували близько 40 БПЛА "Шахед", з них близько 20 влучили в ціль. 18 грудня дронами вдарили по мосту в Маяках.

Наступного дня в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що через атаку напередодні рух вантажного транспорту трасою М-15 "Одеса-Рені" припинено.

"Уночі ворог ще раз за добу атакував об'єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі. Унаслідок ударів безпілотників зафіксовано пошкодження. Рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Рятувальні та комунальні служби працюють на місці", - зазначили в ОВА.

Черга фур на кордоні (фото: Getty Images)

У Державній прикордонній службі України, зі свого боку, повідомили, що через атаку по об'єкту інфраструктури біля села Маяки шлях до пропускних пунктів ускладнено. Йдеться про пункти "Паланка - Маяки - Удобне", "Рені - Джуджулешти", "Табаки-Мирне", "Виноградівка - Вулканешти", "Старокозаче - Тудора", "Нові Трояни - Чадир Лунга", "Орлівка - Ісакча", "Долинське", "Залізничне", "Лісове", "Малоярославець".

У коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що поки що людям радять користуватися пропускними пунктами у Вінницькій та Чернівецькій областях. Але критичної ситуації на пунктах немає.

"Якщо говорити про можливість подальшого проїзду через атаку РФ і про обмеження можливості проїзду через кордон на півдні Одеської області, то альтернативними залишаються пункти пропуску "Подільський-Могилюк" і "Мамалига-Сокиряни". "Мамалига-Сокиряни" - це порада громадянам, якщо надалі зросте пасажиропотік на "Могилюк-Подільський". Зараз значного збільшення пасажиропотоку там ми не бачимо. Критичної ситуації немає", - зазначив Демченко.

Однак ситуація на південному кордоні залишається складною. Крім того, 19 грудня росіяни вдарили по Маяках балістичною ракетою.

Мета росіян

Російські війська б'ють по мостах, які з'єднують транспортну комунікацію на Одещині та розташовані недалеко від кордону з Молдовою.

"А це вихід у логістику на Дунаї. Звичайно, ми будемо намагатися в такому разі зводити поромні переправи, але вони вразливі для "Шахедів", - зазначив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у себе на каналі в Telegram.

Зазначимо, що вже тиждень росіяни активно атакують Одесу та область. За цей час вони значно пошкодили енергетичну інфраструктуру регіону, через що кілька населених пунктів і вся Одеса на деякий час залишилися без світла.

Тепер же противник намагається атакувати критичну інфраструктуру, значно ускладнивши логістику всередині області та вихід на кордон. На думку спікера Сил оборони ОК "Південь" Владислава Волошина, удар по мостах - це не більше ніж тероризм.

"Мости - це не військові об'єкти, це цивільні об'єкти, це міжнародний транспортний коридор. Удар по ньому - так тільки терористи роблять, коли завдають ударів по такій інфраструктурі, це транспортна інфраструктура, це об'єкти, що служать людям, цивільним людям. І удар по мосту, в Маяках зокрема, це ще раз підтверджує, що Росія - це країна, яка не зважає на якісь правила і норми ведення війни, міжнародного гуманітарного права і решту", - зазначив Волошин у коментарі РБК-Україна.

Про це ж говорить і військовий експерт Сергій Братчук. За його словами, росіяни намагаються тиснути на жителів південного регіону. Спочатку - удари по енергетиці і спроба позбавити людей світла і тепла напередодні свят. Потім - атака на мости.

"Дуже великий відсоток психологічного тиску на людей, щоб розганяти паніку. Звичайно, це ускладнює певні логістичні маршрути, але говорити про те, що росіянам вдасться зробити те, що вони декларують - розділити, від'єднати, я б не поспішав робити такі висновки", - зазначив Братчук у коментарі РБК-Україна.

Крім того, активні атаки супроводжуються тиском на дипломатичному полі. Мета росіян, насамперед, знизити психологічну стійкість українців і зробити їх "поступливішими".

"Ми бачимо, що ця інформаційна складова зазвичай іде з урахуванням геополітичних комунікацій, це вплив на наше суспільство, зокрема. Підштовхувати нас до негативу по відношенню до влади. Перед цим від них були погрози відрізати Україну від моря. Для мене очевидна ідея цієї інформаційної та психооперації", - додав Братчук.

При цьому, з військової точки зору ці атаки не дають росіянам жодних переваг і на бойових діях вони не позначаються.