Под атакой мосты - на границе задержки. Почему РФ бьет по Маякам Одесской области

Атака на мосты

14 декабря российские военные атаковали мост в Затоке – на него направили около 40 БПЛА "Шахед", из них около 20 попали в цель. 18 декабря дронами ударили по мосту в Маяках.

На следующий день в Одесской областной военной администрации сообщили, что из-за атаки накануне движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" прекращено.

"Ночью враг еще раз за сутки атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. В результате ударов беспилотников зафиксированы повреждения. Движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. Спасательные и коммунальные службы работают на месте", – отметили в ОВА.

Очередь фур на границе (фото: Getty Images)

В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, сообщили, что из-за атаки по объекту инфраструктуры возле села Маяки путь к пропускным пунктам усложнен. Речь идет о пунктах "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джуджулешты", "Табаки-Мирное", "Виноградовка – Вулканешты", "Старокозачье - Тудора", "Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Малоярославовец".

В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пока людям советуют пользоваться пропускными пунктами в Винницкой и Черновицкой областях. Но критической ситуации на пунктах нет.

"Если говорить о возможности дальнейшего проезда через атаку РФ и об ограничении возможности проезда через границу на юге Одесской области, то альтернативными остаются пункты пропуска "Подольский-Могилюк" и "Мамалыга-Сокиряны". "Мамалыга-Сокиряны" – это совет гражданам, если в дальнейшем вырастет пассажиропоток на "Могилюк-Подольский". Сейчас значительного увеличения пассажиропотока там мы не видим. Критической ситуации нет", – отметил Демченко.

Однако ситуация на южной границе остается сложной. Кроме того, 19 декабря россияне ударили по Маякам баллистической ракетой.

Цель россиян

Российские войска бьют по мостам, которые соединяют транспортную коммуникацию в Одесской области и находятся недалеко от границы с Молдовой.

"А это выход в логистику на Дунае. Конечно, мы будем пытаться в таком случае сводить паромные переправы, но они уязвимы для "Шахедов", – отметил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" у себя на канале в Telegram.

Отметим, что уже неделю россияне активно атакуют Одессу и область. За это время они значительно повредили энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего несколько населенных пунктов и вся Одесса на некоторое время остались без света.

Теперь же противник пытается атаковать критическую инфраструктуру, значительно усложнив логистику внутри области и выход на границу. По мнению спикера Сил оборони ОК "Юг" Владислава Волошина, удар по мостам – это не более чем терроризм.

"Мосты – это не военные объекты, это гражданские объекты, это международный транспортный коридор. Удар по нему – так только террористы делают, когда наносят удары по такой инфраструктуре, это транспортная инфраструктура, это объекты, служащие людям, гражданским людям. И удар по мосту, в Маяках в частности, это еще раз подтверждает, что Россия – это страна, которая не учитывает какие-либо правила и нормы ведения войны, международного гуманитарного права и остальных", – отметил Волошин в комментарии РБК-Украина.

Об этом же говорит и военный эксперт Сергей Братчук. По его словам, россияне пытаются давить на жителей южного региона. Сначала – удары по энергетике и попытка лишить людей света и тепла в преддверие праздников. Затем – атака на мосты.

"Очень большой процент психологического давления на людей, чтобы разгонять панику. Конечно, это усложняет определенные логистические маршруты, но говорить то, что россиянам удастся сделать то, что они декларируют – разделить, отсоединить, я бы не торопился делать такие выводы", – отметил Братчук в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, активные атаки сопровождаются давлением на дипломатическом поле. Цель россиян, прежде всего, снизить психологическую устойчивость украинцев и сделать их "сговорчивее".

"Мы видим, что эта информационная составляющая обычно идет с учетом геополитических коммуникаций, это влияние на наше общество, в том числе. Подталкивать нас к негативу по отношению к власти. Перед этим от них были угрозы отрезать Украину от моря. Для меня очевидна идея этой информационной и психооперации", – добавил Братчук.

При этом, с военной точки зрения эти атаки не дают россиянам никаких преимуществ и на боевых действиях они не сказываются.

