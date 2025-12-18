ua en ru
В Одесі знайшли спосіб повернути майже всім світло, але є нюанс

Одеса, Четвер 18 грудня 2025 13:35
В Одесі знайшли спосіб повернути майже всім світло, але є нюанс Фото: в частині Одеси можуть ввести аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Енергетики знайшли технічні рішення, щоб подати світло в оселі майже всіх жителів Одеси та області. Однак наразі можливі аварійні відключення світла через ризик перевантаження енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Енергетики всієї Одещини вже шостий день працюють над тим, щоб відремонтувати обладнання до працездатного стану після останнього масованого обстрілу вночі 13 грудня", - зазначили у ДТЕК.

Наразі фахівці знайшли технічні рішення, щоб подати світло в оселі майже всіх клієнтів. Однак, обладнання працює на межі та тимчасові ремонтні схеми не можуть передати всю необхідну електроенергію.

"Щоб не допустити перевантаження ліній та підстанцій, в частині Одеси та Одеського району можливі мережеві обмеження - вимушені аварійні відключення електропостачання особливо в ранкові та вечірні пікові години споживання", - повідомили компанії.

У ДТЕК зазначили, що енергетики докладають всіх можливих зусиль, аби вимушені відключення були прогнозованими.

Водночас енергетики звернулися до одеситів з проханням не вмикати одночасно всі електроприлади в розетку. Адже чим більше навантаження на мережу, тим триваліші відключення.

"Це просте правило дозволить уникнути аварій та забезпечити світло в оселях всіх клієнтів", - зазначили у компанії.

Ситуація зі світлом в Одеські області

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня, Одеса і область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити область у темряву та холод.

Так, в Одеській області через численні терористичні акти російських окупантів проти енергетичної інфраструктури виникла надзвичайна ситуація вже державного рівня. В деяких районах ситуація дуже важка.

Зокрема, у місті Арциз світла може не бути до 26 грудня.

Водночас у регіоні продовжуються роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення.

Про роботу магазинів, громадського транспорту та банків в Одесі після ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

