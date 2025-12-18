В Одесі люди перекривали вулиці через відсутність світла: в ОВА закликали до терпіння

В Одесі 18 грудня було зафіксовано випадки перекриття доріг мешканцями міста, які тривалий час залишаються без світла. Влада просить проявити терпіння, оскільки ситуація з енергетикою дійсно дуже важка.

"Сьогодні в Одесі зафіксовані випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час відсутнє електропостачання. Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль - це складно і виснажливо", - зазначив він.

Кіпер нагадав, що внаслідок терактів Росії енергетика в Одеській області зазнала масштабних пошкоджень. Повторні теракти РФ, обстріли та повітряні тривоги значно ускладнюють відновлювальні роботи на об'єктах.

Проте попри усі загрози та проблеми енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе для повернення електропостачання в найкоротші терміни. Тому одеситів просять зберігати витримку.

"Поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності. Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу", - додав Кіпер.