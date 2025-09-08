ua en ru
ПФУ змінив розміри субсидій та пільг для частини українців

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 08:59
UA EN RU
ПФУ змінив розміри субсидій та пільг для частини українців Фот: Пільги та субсидії виплатили у новому розмірі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні українці отримали субсидії та пільги на комуналку за серпень. У деяких родин розмір виплат змінився через перерахунок доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсійний фонд України здійснив фінансування житлових субсидій та пільг на загальну суму 1,143 млрд гривень.

Чому змінились суми субсидій

У ПФУ пояснили, що в окремих одержувачів сума субсидії у вересні відрізнялась від серпневої.
Це пов’язано з перерахунком для тих домогосподарств, у яких середньомісячний дохід зріс або знизився більш ніж на 50%.

Такий перегляд проводиться автоматично, на підставі порівняння доходів за I-II квартали 2025 року з III-IV кварталами 2024 року.

Як працює перерахунок

Двічі на рік - у березні та серпні - органи ПФУ переглядають розмір житлової субсидії. Зміни відбуваються лише для тих родин, у яких відбулося суттєве зростання чи зниження доходів.

У таких випадках розмір субсидії або збільшується, або зменшується, залежно від матеріального стану домогосподарства.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

У НБУ вважають, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації економіки.

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

