ПФУ змінив розміри субсидій та пільг для частини українців

У вересні українці отримали субсидії та пільги на комуналку за серпень. У деяких родин розмір виплат змінився через перерахунок доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Пенсійний фонд України здійснив фінансування житлових субсидій та пільг на загальну суму 1,143 млрд гривень.

Чому змінились суми субсидій

У ПФУ пояснили, що в окремих одержувачів сума субсидії у вересні відрізнялась від серпневої.

Це пов’язано з перерахунком для тих домогосподарств, у яких середньомісячний дохід зріс або знизився більш ніж на 50%.

Такий перегляд проводиться автоматично, на підставі порівняння доходів за I-II квартали 2025 року з III-IV кварталами 2024 року.

Як працює перерахунок

Двічі на рік - у березні та серпні - органи ПФУ переглядають розмір житлової субсидії. Зміни відбуваються лише для тих родин, у яких відбулося суттєве зростання чи зниження доходів.

У таких випадках розмір субсидії або збільшується, або зменшується, залежно від матеріального стану домогосподарства.