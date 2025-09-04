У НБУ пояснили необхідність підвищення тарифів на комуналку
Підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком для стабілізації економіки.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Інфляція та тарифи
За словами Ніколайчука, НБУ прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а за допомогою послідовної монетарної політики. Водночас різкі цінові стрибки, зокрема у сфері комунальних тарифів, створюють додаткові ризики для економіки.
"Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами", - пояснив він.
Вплив на бюджет
Ніколайчук підкреслив, що нинішнє субсидіювання цін на комунальні послуги є дорогим для держави. Це створює тиск на бюджет та квазібюджетні баланси.
"Рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати", – наголосив представник НБУ.
Прогнозованість політики
За його словами, більш передбачувана політика у сфері тарифів допоможе державі краще планувати витрати. Це також дозволить Національному банку ефективніше управляти інфляційними процесами.
"Більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", - додав Ніколайчук.
Частковий мораторій
Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення. Він не стосується електроенергії, холодної води та інших житлово-комунальних послуг.
Ціни на електроенергію суттєво підвищували у 2023 та 2024 роках, проте у 2025 році зростання поки не було.
НБУ у своїх інфляційних звітах постійно рекомендує не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на житлово-комунальні послуги. Водночас НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться.
Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.