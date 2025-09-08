ПФУ изменил размеры субсидий и льгот для части украинцев
В сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммуналку за август. У некоторых семей размер выплат изменился из-за перерасчета доходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины(ПФУ).
Пенсионный фонд Украины осуществил финансирование жилищных субсидий и льгот на общую сумму 1,143 млрд гривен.
Почему изменились суммы субсидий
В ПФУ объяснили, что у отдельных получателей сумма субсидии в сентябре отличалась от августовской.
Это связано с перерасчетом для тех домохозяйств, у которых среднемесячный доход вырос или снизился более чем на 50%.
Такой пересмотр проводится автоматически, на основании сравнения доходов за I-II кварталы 2025 года с III-IV кварталами 2024 года.
Как работает перерасчет
Дважды в год - в марте и августе - органы ПФУ пересматривают размер жилищной субсидии. Изменения происходят только для тех семей, в которых произошел существенный рост или снижение доходов.
В таких случаях размер субсидии или увеличивается, или уменьшается, в зависимости от материального состояния домохозяйства.
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
В НБУ считают, что повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом для стабилизации экономики.
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.