ПФУ изменил размеры субсидий и льгот для части украинцев

В сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммуналку за август. У некоторых семей размер выплат изменился из-за перерасчета доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

Пенсионный фонд Украины осуществил финансирование жилищных субсидий и льгот на общую сумму 1,143 млрд гривен.

Почему изменились суммы субсидий

В ПФУ объяснили, что у отдельных получателей сумма субсидии в сентябре отличалась от августовской.

Это связано с перерасчетом для тех домохозяйств, у которых среднемесячный доход вырос или снизился более чем на 50%.

Такой пересмотр проводится автоматически, на основании сравнения доходов за I-II кварталы 2025 года с III-IV кварталами 2024 года.

Как работает перерасчет

Дважды в год - в марте и августе - органы ПФУ пересматривают размер жилищной субсидии. Изменения происходят только для тех семей, в которых произошел существенный рост или снижение доходов.

В таких случаях размер субсидии или увеличивается, или уменьшается, в зависимости от материального состояния домохозяйства.