ua en ru
Чт, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українців попередили про зміну розміру субсидій: кого це стосується

Україна, Четвер 27 березня 2025 11:48
UA EN RU
Українців попередили про зміну розміру субсидій: кого це стосується Фото: Розмір субсидії в Україні зміниться в березні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні. Вони залежать від доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в пресслужбі, у березні та серпні розмір призначеної житлової субсидії переглядається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%.

Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

"Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", - повідомили в ПФУ.

Нагадаємо, у 2024 році видатки з коштів державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам склали 39,4 млрд гривень. Це на 11,8% (на 4,2 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

У січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні Субсидії
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ