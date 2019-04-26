ПФУ завершил выплаты пенсий и монетизированных субсидий за месяц

Фото: платежки за газ (РБК-Украина)

На пенсии направили 36,43 млрд грн, на субсидии - 4,37 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за апрель направлено 36,43 млрд грн, на жилищные субсидии за март - 4,37 млрд грн.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

По данным Госстата, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года получали 3897,6 тыс. домохозяйств. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 75% среди получателей субсий.

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.