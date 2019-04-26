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ПФУ завершив виплати пенсій і монетизованих субсидій за місяць

Новини » Економіка    26.04.2019 - 13:27
ПФУ завершив виплати пенсій і монетизованих субсидій за місяць
Фото: платіжки за газ (РБК-Україна)

На пенсії спрямували 36,43 млрд грн, на субсидії - 4,37 млрд грн

Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за квітень та житлових субсидій за березень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за квітень спрямовано 36,43 млрд грн, на житлові субсидії за березень - 4,37 млрд грн.

ПФУ завершив виплати пенсій і монетизованих субсидій за місяць

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

За даними Держстату, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. За розрахунками уряду, пенсіонери становлять близько 75% серед отримувачів субсий.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України у I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.

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