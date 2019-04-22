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В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Новости » Экономика    22.04.2019 - 18:02
В Украине увеличилось количество получателей субсидий
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Средний размер новой назначенной субсидии в марте также вырос

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года получали 3897,6 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс.

В Украине увеличилось количество получателей субсидий

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 37,4% и составил 640,5 грн.

В январе-марте 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 640,5 тыс. домохозяйств, что на 2% больше, чем в январе-марте 2018 года. За это время назначены субсидии 747,6 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 31,2%.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Все остальные могут получить субсидии в Ощадбанке с 12 марта. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

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