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В правительстве назвали сроки автоматического переоформления субсидий

Новости » Экономика    26.04.2019 - 12:23
В правительстве назвали сроки автоматического переоформления субсидий
Фото: Павел Розенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Автоматически субсидии переназначат 90% субсидиантам

Автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный период начнется с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Вице-премьер отметил, что неделю назад Кабинет министров принял изменения и дополнения к системе субсидий.

"Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме", - сказал он.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами.

По данным Госстата, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года получали 3897,6 тыс. домохозяйств.

В правительстве заявили, что автоматическое переназначение субсидий в 2019 году коснется 3 млн домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах. Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

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