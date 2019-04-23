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Пенсионный фонд Украины обнародовал структуру своих доходов

Новости » Экономика    23.04.2019 - 11:07
Пенсионный фонд Украины обнародовал структуру своих доходов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Почти половина идет из бюджета

Доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины обнародовал структуру своих доходов

Напомним, Кабинет министров Украины 16 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2019 год определена в сумме 398,2 млрд грн. Собственные доходы предусмотрены в сумме 230,5 млрд горн, запланированный объем ассигнования из госбюджета - в сумме 167,5 млрд грн. Общий объем расходной части бюджета ПФУ определен в размере 397,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам. В 2019 году в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило  4,7 млрд грн.

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