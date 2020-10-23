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ПФУ увеличил выплату пенсий за месяц

Автор: Александр Белоус

На пенсии в октябре 2020 года пошло почти 40 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 23 октября 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 4,0 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за октябрь 2020 года на пенсии направлено 39,3 млрд гривен, что на 0,1 млрд гривен больше, чем сентябре, в августе и в июле 2020 года (по 39,2 млрд гривен).

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Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен, расходы - 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

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