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Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимума

Украина, Понедельник 13 июля 2020 12:18
Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимума
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

С начала года пенсионерам добавили в среднем по 310 гривен

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 июня 2020 года. Средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 июня 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц.

Всего за июнь на пенсии направлено 38,8 млрд гривен, что на 100 млн гривен больше, чем в мае 2020 года.

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен, что на 2,8% выше, чем на 1 января 2020 года.

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