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Кабмин выделил из бюджета крупную дотацию на выплату пенсий

Киев, Среда 08 июля 2020 обновлено 14:01
Кабмин выделил из бюджета крупную дотацию на выплату пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Недополучение взносов работающих компенсировали за счет денег госбюджета

Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Также деньги пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина.

Постановление принято на заседании правительства 8 июля.

Документом вносятся изменения в доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

Согласно документу, доходы ПФУ в 2020 году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда вырастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

"В целом ассигнования из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут на 29 704,1 млн гривен", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, в бюджете ПФУ учтены 10 млрд гривен расходов на выплату пенсионерам в апреле по 1 тысяче гривен.

Отметим, выделение дополнительных средств на 15,188 млрд грн планировалось еще 3 июня, однако тогда постановление не было принято.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

В частности, по состоянию на 20 мая с начала месяца в бюджет ПФУ поступило 10,2 млрд грн при плане 12,7 млрд грн.

В целом поступления в государственный бюджет Украины в мае 2020 года упали почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

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