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Дефицит Пенсионного фонда вырос до 16 млрд гривен

Киев, Пятница 04 сентября 2020 11:45
Дефицит Пенсионного фонда вырос до 16 млрд гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Значительную часть средств ПФУ получает из бюджета, но этого не хватает

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен. Из них в т.ч. собственные средства, полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 15,9 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, расходы Пенсионного фонда за первые восемь месяцев 2020 года составили 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда вырос до 16 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

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