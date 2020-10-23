ПФУ збільшив виплату пенсій за місяць

Пенсійний фонд України 23 жовтня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 4,0 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за жовтень 2020 року на пенсії направлено 39,3 млрд гривень, що на 0,1 млрд гривень більше, ніж вересні, у серпні та липні 2020 року (по 39,2 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано із зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року склали 299,6 млрд гривень, витрати - 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

За станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.