ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за месяц

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Зарплаты в октябре выросли на 230 гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2019 года, которая согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 556,37 грн, что на 233,76 грн больше, чем в сентябре (9 322,61 грн).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).