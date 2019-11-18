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ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий в сентябре

Новости » Экономика     18.11.2019 - 15:10
ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий в сентябре
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Средняя зарплата в Украине составляла 9,3 тыс. грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 322 грн 61 копейка.

ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий в сентябре

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в сентябре 2019 года выросла на 150 грн и составила 10687 грн.

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