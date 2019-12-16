ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Зарплати в жовтні зросли на 230 гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за жовтень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата становила 9 556,37 грн, що на 233,76 грн більше, ніж у вересні (9 322,61 грн).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у жовтні 2019 року склала 10 727 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).