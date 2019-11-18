ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій у вересні

Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Середня зарплата в Україні становила 9,3 тис. грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за вересень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомлення, середня зарплата становила 9 322 грн 61 копійка.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (в 2018 році - 42% чистого середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році воно буде на рівні 11,1%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у вересні 2019 року зросла на 150 грн і склала 10687 грн.