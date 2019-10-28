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Средняя зарплата в Украине немного выросла

Новости » Экономика    28.10.2019 - 17:38
Средняя зарплата в Украине немного выросла
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средняя зарплата за сентябрь выросла на 150 гривен

В Украине средняя зарплата в сентябре 2019 года выросла на 150 гривен и составила 10687 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Сообщается, что средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника в сентябре составила 10687 гривен, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 гривен). По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы вырос на 1,4% (150 гривен), а за последние 12 месяцев - на 18,2%.

Отметим, в августе средняя зарплата в Украине упала на 434 гривны - до 10537 гривен.

По данным Госстата, в сентябре самые высокие зарплаты традиционно получали работники банковского и финансового секторов - более 19,9 тыс. гривен, а также IT-специалисты - более 17 тыс. гривен.

Работники системы здравоохранения продолжают получать самые низкие зарплаты - немногим менее 7 тысяч гривен.

В региональном разрезе самые большие зарплаты получают жители Киева - в среднем 15,62 тыс. гривен в месяц, а самые низкие зарплаты в Черновицкой области - 8338 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).

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