ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПФУ выявил в пенсионных делах более 150 тыс. неверных записей

Новости » Финансы     15.11.2019 - 17:36
ПФУ выявил в пенсионных делах более 150 тыс. неверных записей
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Пенсионный фонд проводит проверку актуальности данных

Пенсионный фонд Украины выявил в пенсионных делах украинцев 150 258 неверных записей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах в электронных пенсионных делах на основании информации Государственной миграционной службы.

Всего по состоянию на 14 ноября было обработано 134 069 электронных дел.

ПФУ выявил в пенсионных делах более 150 тыс. неверных записей

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2% с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Собственные доходы ПФУ выросли за третий квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн. В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,5% с 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

ПФУ обновил рейтинг банков по выплатам пенсионерам Маркарова: перерасчет пенсии планируется провести с апреля
Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь