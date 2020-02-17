Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грн

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Относительно высокую зарплату получают около 20% украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно распределения количества работников по размерам начисленной им заработной платы в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Кроме того, от 12000,01 до 15000,00 грн получали 10,8%рабочих, от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, от 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, от 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, от 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, от 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, к 4173,00 грн - 5,4% штатных работников.

КАК сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года.

Стоит отметить, что в декабре выплаты значительно превышают средние по году и декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.

Отметим, уровень заработной платы в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы. Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).