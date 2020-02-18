ПФУ затвердив показник зарплати у 2019 році для розрахунку пенсій

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Середня зарплата Україні у 2019 році становила 9,2 тис. грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата грудні становила 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік становив 9205,19 грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, зарплати понад 15 тис. грн були нараховані в грудні 2019 року 21,3% працівникам, у тому числі, від 15 тис грн до 20 тис. грн - 9,5%, понад 20 тис. грн - 11,8%.

Відзначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.

Основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.