ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПФУ затвердив показник зарплати у 2019 році для розрахунку пенсій

Новини » Економіка     18.02.2020 - 16:55
ПФУ затвердив показник зарплати у 2019 році для розрахунку пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Середня зарплата Україні у 2019 році становила 9,2 тис. грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата грудні становила 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік становив 9205,19 грн.

ПФУ затвердив показник зарплати у 2019 році для розрахунку пенсій

Нагадаємо, за даними Держстату, зарплати понад 15 тис. грн були нараховані в грудні 2019 року 21,3% працівникам, у тому числі, від 15 тис грн до 20 тис. грн - 9,5%, понад 20 тис. грн - 11,8%.

Відзначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.

Основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

У Мінекономіки прогнозують уповільнення темпів зростання зарплат НБУ спростить виплату зарплати у будь-якому банку завдяки IBAN
Новини України пенсииПенсионный фонд Украинызарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся