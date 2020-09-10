ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за июль 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в июне составила 9 837,35 гривен.

Об этом сообщает пресс-службу ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты снизился на 1360,13 гривен по сравнению с июнем 2020 года (11 197 гривен).

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен, расходы - 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Отметим, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн, что на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 грн).