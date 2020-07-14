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ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:56
ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

В мае средняя зарплата выросла на 220 гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 гривен.

Об этом сообщает пресс-службу ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 гривен по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 гривен).

ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн. Это на 1,1% больше по сравнению апрелем (10 430 грн).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная выросла на 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

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