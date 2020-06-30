На уровне прошлого года: Госстат назвал среднюю зарплату украинцев

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последний год реальная зарплата выросла на 1,4%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн. Это на 1,1% больше по сравнению апрелем (10 430 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная выросла на 3,0%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 15 191 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7 921 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 18 832 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 3 851 грн, где зарплаты за месяц выросли на 10%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

Отметим, падение реальных зарплат украинцев наблюдалось в течение 2014-2015 годов. Однако затем зарплаты начали расти, а максимум был достигнут в июле 2019 года (10 971 грн). Кроме того, летом 2019 года зарплаты украинцев в третий раз достигли 400 долларов в валютном эквиваленте.

Напомним, согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

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Автор: Александр Белоус