ПФУ зафиксировал резкое падение средней зарплаты для расчета пенсий

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За апрель средняя зарплата сократилась на 580 гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

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Автор: Александр Белоус