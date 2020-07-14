ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У травні середня зарплата виросла на 220 гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за травень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в травні склала 9 546,32 гривень.

Про це повідомляє прес-служби ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати зріс на 220,39 гривень у порівнянні з квітнем 2020 року (9 325,93 гривень).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2020 року склала 10 542 грн. Це на 1,1% більше порівняно квітнем (10 430 грн).

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року до травня минулого року зросла на 1,4%, номінальна зросла на 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9 205,19 грн.