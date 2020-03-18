ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В январе средняя зарплата составила 9,58 тыс. грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составляла 9 581,38 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

Отметим, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Напомним, Кабинет министров в феврале 2020 года утвердил новый размер зарплат руководителей госпредприятий. Согласно принятому постановлению, месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.