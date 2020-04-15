ПФУ обнародовал рейтинг банков по выплатам пенсионерам

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Большинство пенсий выплачивают три банка

По состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.

По данным ПФУ, в "ПриватБанке" получают выплаты 51,5% пенсионеров, в Ощадбанке - 37,4%, в "Райффайзен банке Аваль" - 4,9%. На остальные банки приходится 6,2% рынка.

Напомним, осенью 2019 года в банковских учреждениях получали пенсии 7,4 млн человек (65%). В "ПриватБанке" получали выплаты 51% пенсионеров, в Ощадбанке - 37,7%, у "Райффайзен банка Аваль" - 5,1%. На остальные банки приходилось 6,2% рынка.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине предписал всем пенсионерам находиться на самоизоляции. Исключение составляют лишь те, которые задействованы в мероприятиях по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.