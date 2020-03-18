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ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Новини » Економіка     18.03.2020 - 11:59
ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

У січні середня зарплата склала 9,58 тис. грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за січень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата у січні становила 9 581,38 гривень.

ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн. За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9205,19 грн.

Зазначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і в 2028 році він складе 35 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у лютому 2020 року затвердив новий розмір зарплат керівників держпідприємств. Згідно з прийнятою постановою, місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

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