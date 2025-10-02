ua en ru
ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: коли надійдуть гроші та коли чекати підвищення

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 15:06
ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: коли надійдуть гроші та коли чекати підвищення Фото: пенсії почнуть виплачувати з 5 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 2 жовтня розпочинає фінансування пенсій за місяць. Гроші виплачуються через "Укрпошту" та банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У вересні ПФУ виплатив 67,3 млрд гривень, що на 1,5 млрд гривень менше, ніж у серпні.

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Підвищення пенсій

Підвищення пенсій з 1 жовтня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат.

Виплати трохи зростуть з 1 січня 2026 року в окремих категорій пенсіонерів, коли очікується підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8 647 гривень та мінімальної пенсії з 2 361 до 2 595 гривень.

Однак основне підвищення буде з 1 березня 2026 року під час планової індексації.

Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій. У проєкті державного бюджету передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд гривень (+123,4 млрд гривень до 2025 року).

Коефіцієнт індексації стане відомим у лютому.

Пенсії в Україні Пенсія в Україні
