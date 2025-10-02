ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: коли надійдуть гроші та коли чекати підвищення

Пенсійний фонд України 2 жовтня розпочинає фінансування пенсій за місяць. Гроші виплачуються через "Укрпошту" та банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У вересні ПФУ виплатив 67,3 млрд гривень, що на 1,5 млрд гривень менше, ніж у серпні.

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.