ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень: коли надійдуть гроші та коли чекати підвищення
Пенсійний фонд України 2 жовтня розпочинає фінансування пенсій за місяць. Гроші виплачуються через "Укрпошту" та банки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У вересні ПФУ виплатив 67,3 млрд гривень, що на 1,5 млрд гривень менше, ніж у серпні.
Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
Підвищення пенсій
Підвищення пенсій з 1 жовтня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат.
Виплати трохи зростуть з 1 січня 2026 року в окремих категорій пенсіонерів, коли очікується підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8 647 гривень та мінімальної пенсії з 2 361 до 2 595 гривень.
Однак основне підвищення буде з 1 березня 2026 року під час планової індексації.
Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій. У проєкті державного бюджету передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд гривень (+123,4 млрд гривень до 2025 року).
Коефіцієнт індексації стане відомим у лютому.