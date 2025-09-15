Уряд запланував індексацію пенсій у 2026 році

Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій з урахуванням зростання цін. Вона відбудеться з 1 березня 2026 року.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

За її словами, у проєкті державного бюджету, передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року).

"Передбачена індексація пенсій", - написала вона.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету передбачена сума 251,3 млрд гривень на трансферт Пенсійному фонду.

"Вчасні пенсії для 10,3 млн пенсіонерів, індексація з 1 березня 2026 року", - написали в Мінфіні.