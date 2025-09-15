ua en ru
Уряд запланував індексацію пенсій у 2026 році

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 19:41
Уряд запланував індексацію пенсій у 2026 році Фото: пенсії індексують з 1 березня наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій з урахуванням зростання цін. Вона відбудеться з 1 березня 2026 року.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

За її словами, у проєкті державного бюджету, передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року).

"Передбачена індексація пенсій", - написала вона.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету передбачена сума 251,3 млрд гривень на трансферт Пенсійному фонду.

"Вчасні пенсії для 10,3 млн пенсіонерів, індексація з 1 березня 2026 року", - написали в Мінфіні.

Індексація пенсій

Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій в Україні є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Однак стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися з середини 2024 року.

Якщо середня пенсія станом на 1 липня 2025 року зросла на 10,2% до 6 410 гривень, то інфляція за рік становила 14,3%. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

Українська влада в останньому меморандумі з МВФ за червень підтвердила, що єдиним механізмом підвищення пенсій буде їх індексація.

Коефіцієнт індексації стане відомим у лютому.

Пенсії в Україні Пенсія в Україні Держбюджет
