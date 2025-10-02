ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: когда поступят деньги и когда ждать повышения

Пенсионный фонд Украины 2 октября начинает финансирование пенсий за месяц. Деньги выплачиваются через "Укрпочту" и банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Общая сумма за месяц ожидается чуть меньше 70 млрд гривен. В сентябре ПФУ выплатил 67,3 млрд гривен, что на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе.

Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.