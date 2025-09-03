ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень: коли чекати підвищення

Україна, Середа 03 вересня 2025 09:50
UA EN RU
ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень: коли чекати підвищення Фото: Пенсії в Україні почали виплачувати за вересень (facebook com kogupfu)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за вересень 2025 року. На пенсійні виплати 2 вересня спрямовано перші гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 570,4 млн гривень.

Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У серпні ПФУ виплатив 68,8 млрд гривень, що на 1 млрд гривень більше, ніж у попередні три місяці.

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Підвищення пенсій

Підвищення пенсій з 1 серпня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Однак стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися.

Виплати трохи зростуть з 1 січня 2026 року в окремих категорій пенсіонерів, коли очікується підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8 647 гривень та мінімальної пенсії з 2 361 до 2 595 гривень.

Однак основне підвищення буде з 1 березня 2026 року під час планової індексації.

Пенсіонери в Україні

У липні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 259,7 тисячі осіб. Це на 88,4 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Пенсії в Україні Пенсія в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці