ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень: коли чекати підвищення

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за вересень 2025 року. На пенсійні виплати 2 вересня спрямовано перші гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 570,4 млн гривень.

Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У серпні ПФУ виплатив 68,8 млрд гривень, що на 1 млрд гривень більше, ніж у попередні три місяці.

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Підвищення пенсій

Підвищення пенсій з 1 серпня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Однак стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися.

Виплати трохи зростуть з 1 січня 2026 року в окремих категорій пенсіонерів, коли очікується підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8 647 гривень та мінімальної пенсії з 2 361 до 2 595 гривень.

Однак основне підвищення буде з 1 березня 2026 року під час планової індексації.