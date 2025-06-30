ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України

Україна, Понеділок 30 червня 2025 21:57
UA EN RU
Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України Фото: Мінімальна пенсія зросте до 2 564 гривень наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні.

Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік - 8,6%, 2027 рік - 5,9%, 2028 рік - 5,9%).

Згідно з документом, планується встановити такі розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • у 2026 році - 2 564 гривні;
  • у 2027 році - 2 715 гривень;
  • у 2028 році - 2 859 гривень.

Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України

Пенсія в Україні

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

Влітку 2024 року Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
Новини
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу