Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України

Фото: Мінімальна пенсія зросте до 2 564 гривень наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.