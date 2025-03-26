Українцям виплатили індексовану пенсію: на скільки зросла сума

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за березень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Це на 5,2 млрд гривень більше, ніж у лютому, коли на пенсійні виплати було спрямовано суму 62,2 млрд гривень.

Таким чином, після березневої індексації виплати зросли на 8,4%.

ПФУ поки не оприлюднив інформацію про те, на скільки зросла середня пенсія. Дані попередніх років свідчать, що цифра буде близькою до показника збільшення місячної суми на виплату пенсій.

Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

Індексація пенсій

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій.

Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

За розрахунками Мінсоцполітики, внаслідок індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій становитиме 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте на 9,6% з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Максимальний розмір індексації становить 1500 гривень, мінімальний - 100 гривень.

Українці почали отримувати нові пенсії з 4 березня. Виплата пенсій проводилася згідно з графіком на визначену кожному пенсіонеру дату.

Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, "на ці видатки у нас повністю кошти є". Додатково передбачено 57,5 млрд гривень, з яких зарезервовано 35,2 млрд гривень коштом соцстраху, а 22 млрд гривень з коштів державного бюджету.