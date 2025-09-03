ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь: когда ждать повышения

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь 2025 года. На пенсионные выплаты 2 сентября направлены первые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 570,4 млн гривен.

Общая сумма за месяц ожидается чуть менее 70 млрд гривен. В августе ПФУ выплатил 68,8 млрд гривен, что на 1 млрд гривен больше, чем в предыдущие три месяца.

Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Повышение пенсий

Повышения пенсий с 1 августа не будет. Фактически единственным механизмом повышения пенсий является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться.

Выплаты немного вырастут с 1 января 2026 года у отдельных категорий пенсионеров, когда ожидается повышение минимальной зарплаты с 8000 до 8 647 гривен и минимальной пенсии с 2 361 до 2 595 гривен.

Однако основное повышение будет с 1 марта 2026 года во время плановой индексации.