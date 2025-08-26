ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ПФУ збільшив виплату пенсій українцям на мільярд гривень

Україна, Вівторок 26 серпня 2025 08:38
UA EN RU
ПФУ збільшив виплату пенсій українцям на мільярд гривень Фото: на пенсії пішло на 1 млрд гривень більше (facebook com kogupfu)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Сума зросла на 1 млрд гривень порівняно з попереднім місяцем.

До цього протягом трьох місяців розмір виплат не змінювався: у липні, червні та в травні було виплачено по 67,8 млрд гривень.

У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

У липні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 259,7 тисячі осіб. Це на 88,4 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 869,4 тисячі осіб. Крім того, у Києві 747,6 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,1 тисячі, у Львівській області - 666,3 тисячі, у Донецькій області - 596,4 тисячі осіб.

Індексація пенсій

Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні, або на 10,7%, до 6 410,17 гривень на 1 липня.

Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Пенсії в Україні Пенсія в Україні
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили