У ПФУ пояснили головне правило розрахунку субсидії

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Субсидія розраховується індивідуально. Не існує єдиного розміру субсидії для всіх українців. Під час її призначення враховуються доходи сім'ї, кількість членів домогосподарства, соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, а також індивідуально визначений обов'язковий відсоток платежу.

Не існує єдиного розміру субсидії для всіх українців. Під час її призначення враховуються доходи сім'ї, кількість членів домогосподарства, соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, а також індивідуально визначений обов'язковий відсоток платежу. Чим менші доходи - тим більша допомога. Механізм розрахунку субсидії побудований таким чином, щоб підтримати домогосподарства з невисокими доходами. Чим меншим є середньомісячний дохід на одну особу, тим нижчим буде обов'язковий відсоток платежу.

Механізм розрахунку субсидії побудований таким чином, щоб підтримати домогосподарства з невисокими доходами. Чим меншим є середньомісячний дохід на одну особу, тим нижчим буде обов'язковий відсоток платежу. Якщо доходи сім'ї змінилися. Якщо після призначення субсидії доходи членів домогосподарства суттєво змінилися, це може вплинути на розмір державної допомоги під час наступного її перепризначення. Саме тому важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України про обставини, які можуть вплинути на право на субсидію.

Що таке обов'язковий відсоток платежу

Житлова субсидія призначається у випадку, якщо вартість житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм перевищує суму обов'язкового платежу, яку повинне сплачувати домогосподарство.

Обов'язковий відсоток платежу - це індивідуальний показник, який визначає, яку частку свого середньомісячного доходу сім'я має спрямовувати на оплату комунальних послуг.

Для кожного домогосподарства цей відсоток розраховується окремо. Головний фактор, який впливає на його розмір, - середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одну особу.

Як визначають обов'язковий відсоток платежу

Щоб визначити обов'язковий відсоток платежу, потрібно:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

визначити середньомісячний дохід на одну особу, поділивши загальний дохід на кількість членів домогосподарства;

поділити отриманий дохід на одну особу на прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

отриманий результат поділити на базовий коефіцієнт (2);

після цього помножити його на 15%.

Саме так визначається індивідуальний обов'язковий відсоток платежу для конкретної сім'ї.

Як розраховується обов'язковий платіж

Після визначення обов'язкового відсотка його множать на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

У результаті отримують суму, яку сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги власним коштом. Якщо ж фактична вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів перевищує цей розмір, різницю компенсує держава у вигляді житлової субсидії.

Чому для різних сімей сума відрізняється

Такий механізм побудований за принципом соціальної справедливості. Домогосподарства з нижчими доходами мають менший обов'язковий відсоток платежу, а отже, сплачують за комунальні послуги менше власних коштів і можуть отримати більшу субсидію.

Водночас сім'ї з вищими доходами мають більший обов'язковий платіж, тому й розмір державної допомоги для них буде меншим або право на субсидію може взагалі не виникнути.

Таким чином, обов'язковий відсоток платежу є одним із ключових показників, від якого безпосередньо залежить розмір житлової субсидії для кожного українського домогосподарства.