У ПФУ пояснили головне правило розрахунку субсидії

Розмір житлової субсидії залежить не лише від доходів сім'ї, а й від так званого обов'язкового відсотка платежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
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Житлова субсидія призначається у випадку, якщо вартість житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм перевищує суму обов'язкового платежу, яку повинне сплачувати домогосподарство.
Обов'язковий відсоток платежу - це індивідуальний показник, який визначає, яку частку свого середньомісячного доходу сім'я має спрямовувати на оплату комунальних послуг.
Для кожного домогосподарства цей відсоток розраховується окремо. Головний фактор, який впливає на його розмір, - середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одну особу.
Щоб визначити обов'язковий відсоток платежу, потрібно:
Саме так визначається індивідуальний обов'язковий відсоток платежу для конкретної сім'ї.
Після визначення обов'язкового відсотка його множать на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.
У результаті отримують суму, яку сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги власним коштом. Якщо ж фактична вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів перевищує цей розмір, різницю компенсує держава у вигляді житлової субсидії.
Такий механізм побудований за принципом соціальної справедливості. Домогосподарства з нижчими доходами мають менший обов'язковий відсоток платежу, а отже, сплачують за комунальні послуги менше власних коштів і можуть отримати більшу субсидію.
Водночас сім'ї з вищими доходами мають більший обов'язковий платіж, тому й розмір державної допомоги для них буде меншим або право на субсидію може взагалі не виникнути.
Таким чином, обов'язковий відсоток платежу є одним із ключових показників, від якого безпосередньо залежить розмір житлової субсидії для кожного українського домогосподарства.
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